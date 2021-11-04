واشنطن تطالب الجيش السوداني بإطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين

طالبت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني بإطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين المعتقلين لديه. وأكدت أن إعادة الحكومة الانتقالية السودانية أمر مهم، مشيرة إلى أنها تعمل مع شركائها لتحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة دعت القوات المسلحة السودانية إلى إطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين وقادة الاحتجاجات المعتقلين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي السوداني إن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة عبد الله حمدوك.

وتنسق الأمم المتحدة الجهود لإيجاد مخرج للسودان من أزمته في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر والذي اعتُقل خلاله ساسة مدنيين بارزين ووضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن محادثات أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق محتمل على عودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين، بما يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه. وشدد في مقابلة مع “رويترز” على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال “أيام لا أسابيع”.

وتقول لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات ونظمت مظاهرات جديدة يوم الخميس، إنها ترفض التفاوض مع العسكريين وطالبت بتنحي الجيش عن السياسة.

المصدر: موقع روسيا اليوم