أسعار النفط تواصل التراجع بعد الاتفاق على استئناف محادثات إيران النووية

واصل النفط تراجعه الخميس 4 نوفمبر، لتهبط العقود الآجلة للخام الأميركي دون 80 دولارا للبرميل، بعد الاتفاق مع إيران على استئناف المحادثات النووية هذا الشهر، فيما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على النفط الإيراني وزيادة الإمدادات العالمية.

هذا وتستأنف إيران والقوى الكبرى المحادثات يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتطالب إيران بأن ترفع أميركا العقوبات التي تقيد صادراتها النفطية.

أسعار الخام

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لليوم الثالث على التوالي إلى 79.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:26 بتوقيت غرينتش، منخفضا بـ 1.1%.

كما واصلت العقود الآجلة لخام برنت خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، حيث انخفضت العقود تسليم يناير كانون الثاني 66 سنتا أو 0.8% إلى 81.33 دولار للبرميل.

أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس

هذا وسجل الخام القياسيان الأربعاء 3 نوفمبر أكبر تراجع بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس، ليغلق برنت عند أدنى مستوى منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، والخام الأميركي عند أدنى مستوى منذ 13 أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد صدور بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز