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November 3 2021 - 02:06

بايدن: شي جين بينغ وبوتين ارتكبا خطأ كبيرا

منذ 1 ساعة 3 November، 2021
بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن نظيريه الصيني، شي جيم بينغ، والروسي، فلاديمير بوتين، ارتكبا “خطأ كبيرا” بعدم حضورهما مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو الإسكتلندية.

وقال بايدن، ردا على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو: “بكل صراحة، عدم الحضور كان خطأ كبيرا بالنسبة إلى الصين. نظر العالم برمته إلى الصين وتساءل ما هو الإسهام الذي قدمته”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الصين أضاعت إمكانية للتأثير على الناس في كل أنحاء العالم وخاصة هنا في مؤتمر COP26”.

وتابع: “يمكنني أن أقول نفس الشيء عن بوتين في روسيا. تشتعل في بلاده التندرا، هو يواجه مشاكل كبيرة للغاية في مجال المناخ، لكنه صامت بشأن الرغبة في فعل أي شيء”.

المصدر: وكالات

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