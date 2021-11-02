وزير الخارجية اللبناني: السعودية تملي شروطاً مستحيلة ولا نستطيع إعطاءهم رأس حزب الله

اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ان السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله.

وفي تصريح له لوكالة رويترز، أشار ابو حبيب الى ان السعوديين لم يجروا اي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الاخير، مضيفاً ان لبنان يريد علاقات ممتازة مع السعودية عبر الحوار لا الاملاء، فلبنان والسعودية دولتان مستقلتان.

ابو حبيب الذي رأى ان اعتذار الحكومة غير وارد لانها لم تخطئ، شدد على ان حزب الله لا يهيمن على البلد وهو مكون سياسي له امتداد عسكري لا يستخدمه في لبنان، مضيفاً اننا امام مشكلة كبيرة اذا كان السعوديون يريدون رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع ان نعطيهم اياه.

المصدر: وكالة رويترز