وزير الخارجية اللبناني: السعودية تملي شروطاً مستحيلة ولا نستطيع إعطاءهم رأس حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 2 2021 - 21:18

وزير الخارجية اللبناني: السعودية تملي شروطاً مستحيلة ولا نستطيع إعطاءهم رأس حزب الله

منذ 16 mins 2 November، 2021
بوحبيب
لبنان

اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ان السعودية تملي شروطا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله.

وفي تصريح له لوكالة رويترز، أشار ابو حبيب الى ان السعوديين لم يجروا اي اتصالات مع الحكومة التي تشكلت حديثاً حتى قبل الخلاف الدبلوماسي الاخير، مضيفاً ان لبنان يريد علاقات ممتازة مع السعودية عبر الحوار لا الاملاء، فلبنان والسعودية دولتان مستقلتان.

ابو حبيب الذي رأى ان اعتذار الحكومة غير وارد لانها لم تخطئ، شدد على ان حزب الله لا يهيمن على البلد وهو مكون سياسي له امتداد عسكري لا يستخدمه في لبنان، مضيفاً اننا امام مشكلة كبيرة اذا كان السعوديون يريدون رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع ان نعطيهم اياه.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة