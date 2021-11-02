عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 02-11-2021

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الأخبار

ـ هل اتخذ القرار: برحيل سلامة؟

ـ السعودية تطلب إدانة «لبنان الرسمي» لحزب الله

ـ ميقاتي يواصل استجداء الدعم الغربي وتخبّط رسمي

ـ سوريا تستعجل إصلاح الخطوط للربط الكهربائي ومصر تنتظر الإعفاء الأميركي من «قيصر»

البناء

ـ مأرب محاصرة بعد سقوط المحافظة بيد الأنصار… وحشود تركية بمواجهة قسد تخلط الأوراق

ـ إحاطة دولية وعربية بالحكومة لحفظ الاستقرار تكسر الحصار السعودي… ووساطة قطرية

ـ معادلة قرداحي: ثمن الاستقالة تراجع سعودي عن الإجراءات العدائية بحق لبنان

الجمهورية

ـ السعودية تنتظر «خطوات صارمة»

ـ ميقاتي يحاول رأب الصدع

ـ مَن يلعب «صولد» على أبواب الانتخابات؟

ـ لبنان على «حبل المشنقة» بين مأرب والطيونة

ـ الخارجية الإيرانية: أفعال إدارة بايدن تناقض ما تُعلنه

الديار

ـ طهران تبلغ الفرنسيين رفض «الابتزاز» السعودي : لن نقبل بالمقايضة

ـ ميقاتي يختبر «المظلة» الدولية ونجاح قطر مرهون «بالجدية» الاميركية

ـ اسرائيل تروج لحصول تصعيدٍ خطير: الاسابيع المقبلة لن تكون سهلة !

اللواء

ـ الوسطاء العرب لميقاتي: إزاحة الوزير – العقبة مدخل الحوار مع السعودية

ـ بعبدا تنأى عن المعالجة.. والمكاسرة تهدّد الحكومة وبرنامج صندوق النقد

ـ قمة المناخ تدعو قادة العالم إلى “إنقاذ البشرية”

ـ المعارضة السورية: الهجوم التركي على “قسد” اليوم

النهار

ـ ميقاتي يسابق تداعيات العاصفة بحكومة مشلولة

ـ قمة المناخ “كوب 26” تواجه تحدي “إنقاذ البشرية”

الاسرار

البناء



-قال سياسي مخضرم إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجأ إلى مفردات برنامج من سيربح المليون للوزير جورج قرداحي عندما قرر اللجوء إلى أمير قطر، باعتباره صاحب خبرة مع القطيعة السعودية، والمفردة هي الاستعانة بصديق وأن الأمير استعار دور قرداحي في برنامج المسامح كريم.

-قال مصدر دبلوماسي إن الإحاطة التي توفرت للرئيس ميقاتي في قمة المناخ هي رسائل واضحة للسعودية برسم سقف للأزمة هو رفض زعزعة الاستقرار في لبنان بعد تجربة سفن كسر الحصار، لأن الجميع اختبر التصعيد واكتشف أنه يبرر خيارات أكثر خطورة.

الجمهورية

ـ مرجعية روحية نصحت من استمزجها رأيها في اختيار مرشحين لرئاسة رابطة عائدة لطائفته «شوفو سيرة المرشح الذاتية ومؤهلاته ومسيرته في الشأن العام».

ـ لاحظت أوساط سياسية متابعة أن هناك تخوّفاً أمنياً مما قامت به إحدى السفارات وإلا لما اتخذت مثل هذه الخطوة الطارئة.

ـ أبدى مرجع سياسي إعجابه بمواقف أطلقها رئيس تيار حيال قضية طارئة معتبراً أنها تدل على شهامته.

اللواء

-ما تزال الاعتبارات التي أملت إلغاء «خلية الأزمة» خفية عن الوزراء المشاركين، وقوى سياسية أخرى!

-نأى محللون على الشاشات بأنفسهم عن الخوض بإشكالات كلام قرداحي المرفوض، وحسابات عدم قطع مصادر الرزق..

-تضغط جهات نافذة لاستئناف التعليم الرسمي، كل جهة في منطقتها بما يشبه الفدرالية التربوية!

النهار

-استرعى موقف زعيم سياسي بإقامة احتفال لشهداء الحزب الانتباه، بحيث انه تطرّق للمرة الأولى الى هذا الموضوع، بعدما سبق له أن ألغى معظم الإحتفالات الحزبية نظراً الى ظروف المرحلة ودقّتها.

-ينقل بأن رئيس حزب وزعيم سياسي سيبقي الأمور على ما هي ضمن نواب كتلته ولا سيما المخضرمين منهم نظراً لخبرتهم ولدقة المرحلة .

-تلقفت جهات خليجية وعربية بإيجابية موقف رئيس حزب ووزير سابق حول إدانته لما تطرق إليه وزير الإعلام اللبناني.

نداء الوطن

ـ تساءلت مصادر مراقبة عما إذا كان يكفي أن يتشاور رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة في مسألة البحث عن مخرج للأزمة مع السعودية، ولاحظت غياباً شبه كامل للرئاسة منذ عطل الوزير محمد وسام مرتضى جلسات مجلس الوزراء.

ـ يخشى دبلوماسي عربي في بيروت ان تكون ازاحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على جدول الأعمال الايراني نظراً لقدرته على بناء الجسور مع جيرانه الخليجيين.

ـ لاحظت أوساط متابعة ان بيان المطارنة الكاثوليك في شأن حادثة الطيونة أتى منحازاً الى حياد “مسيّس” وأقل بكثير مما توقعه أهالي عين الرمانة والموقوفون.

المصدر: صحف