وزير خارجية لبنان يستغرب قساوة السعودية ويؤكد أن الحكومة باقية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2021 - 10:14

وزير خارجية لبنان يستغرب قساوة السعودية ويؤكد أن الحكومة باقية

منذ 1 ساعة 1 November، 2021
بوحبيب
لبنان

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أكد انه لا يوجد خلاف مع كل دول الخليج، فعمان وقطر لم يقطعا العلاقات معنا كما ان سفير لبنان لا يزال في الامارات.

ورأى بو حبيب في حديث تلفزيوني بأن هناك قساوة سعودية لا نتفهمها في التعاطي مع لبنان، فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار قبل قطع العلاقات وهذا ما لم يحصل.

وشدد بو حبيب على ان الحكومة باقية وانه وبحسب ما علم من الرئيسين عون وميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها كما ان التعويل في بقاء الحكومة يبقى على الداخل.

الوزير بو حبيب أكد انه لم يعد هناك وجود لخلية الازمة التي “انتهى أمرها” وفشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية وهي لن تجتمع مرة أخرى.

المصدر: قناة المنار

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