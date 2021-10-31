أساتذة الثانوي يجددون مطالبهم بعد نتائج الجمعيات العمومية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 31 2021 - 13:44

أساتذة الثانوي يجددون مطالبهم بعد نتائج الجمعيات العمومية

منذ 1 ساعة 31 October، 2021
المنار
المنار
لبنان

جددت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، في بيان اليوم بعد فرز نتائج الجمعيات العمومية عن العودة إلى التعليم، المطالبة ب “الإسراع في إقرار المنحة الاجتماعية، ورفع بدل النقل ليوازي سعر المحروقات، وجدولة الـ90 $ التي تقدمها الدول المانحة وصرفها على السعر الموازي، ورفع موازنة تعاونية موظفي الدولة لتصل إلى أكثر من 800 مليار”.

وقالت: “بعد فرز النتائج، تبين أن عدد الأساتذة المشاركين في التصويت هو 4516 مشاركا، مع الإشارة الى أن إجمالي عدد أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الملاك هو 7002 أستاذ، صوت منهم 4516، مما يعني أن 64.5 % من الأساتذة شاركوا في التصويت و 35.5 % لم يشاركوا. ومن الذين شاركوا في التصويت، بلغ عدد الأساتذة الذين رفضوا العودة إلى التعليم 2508 أساتذة، وعدد الذين أيدوا العودة 1790 أستاذا، وامتنع عن التصويت 218 أستاذا، مما يعني أن 55.5 % من الأساتذة الذين صوتوا في الاستبيان رفضوا العودة، 39.6 % منهم صوتوا لصالح العودة و4.9 % امتنعوا عن التصويت. وانطلاقا مما تقدم، أتت نتائج الجمعيات العمومية مؤكدة المواقف السابقة، نتيجة شعور الأساتذة باللامبالاة من الحكومة تجاه الملف التربوي”.

وختمت: “بناء عليه، لا يسع الرابطة إلا أن تحترم رأي الموقفين، الموافق والمعارض للعودة إلى الثانويات، وهنا نحمل الحكومة تداعيات مقاطعة الأساتذة العودة، وبالتالي عليها أن توجد الحلول السريعة لتلبية مطالبهم وانتظام العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

اخبار

أساتذة الثانوي: للمشاركة في اعتصام الاربعاء والتوقف عن التعليم عن بعد

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، إجتماعا عبر “تطبيق زووم”، قيمت خلاله إجتماعات مجالس المندوبين التي عقدت في المحافظات كافة. بداية وجهت الهيئة تحية نقابية نضالية وتحية شكر وتقدير لكل الأساتذة الذين شاركوا في اجتماع مجالس المندوبين، وأثنت على كل الآراء التي وصفت الأوضاع الإقتصادية والصحية والتربوية التي ...

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتي المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة