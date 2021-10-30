الأمم المتحدة: العالم يسير بسرعة نحو كارثة مناخية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مما وصفه بالكارثة المناخية التي يسير إليها العالم بسرعة.

ووفقا لتصريحات له، قال غوتيريش: “العالم يسارع بتهور نحو كارثة مناخية، وعلى زعماء مجموعة العشرين بذل المزيد لمساعدة الدول الفقيرة”.

تصريحات غوتيريش جاءت في مؤتمر صحفي من روما قبيل انعقاد قمة زعماء مجموعة العشرين.

وقال: “هناك مستويات خطيرة من انعدام الثقة بين الدول”، معربا عن أمله في أن يساعد الاجتماع المقبل الذي يستمر يومين في التغلب على ذلك.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة قادة مجموعة العشرين بتوجيه المزيد من الأموال إلى البلدان الفقيرة، معددا بعض مسارات هذا التوجيه من خلال تخفيف الديون، وتعزيز وصولهم إلى لقاحات كورونا.

ولفت غوتيريش إلى عدم رضاه عن “تضخيم التفاوتات” الناتج عن التعافي الاقتصادي من الوباء، قائلا: “هذا غير أخلاقي”.

كما دعا المسؤول الأممي إلى وفاء الدول الغنية بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة العالم النامي على مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله تغير المناخ.

يشار إلى أن العديد من القادة القادمين إلى روما للمشاركة في قمة العشرين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، سوف يسافرون بعد ذلك مباشرة إلى اسكتلندا لحضور قمة المناخ للأمم المتحدة، المعروف باسم كوب 26.

وقال غوتيريش إن التعهدات المعدلة بشأن المناخ من بعض دول مجموعة العشرين لا توحي بالثقة.

وأوضح أنه “حتى لو كانت التعهدات الأخيرة واضحة وذات مصداقية، وهناك تساؤلات جدية حول بعضها، ما زلنا نتجه نحو كارثة المناخ”.

المصدر: سبوتنيك