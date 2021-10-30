ميقاتي يطلب من قرداحي اتخاذ القرار المناسب لـ “إعادة إصلاح” علاقات لبنان العربية

تشاور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لـ “اعادة اصلاح” علاقات لبنان العربية.

كذلك طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى”مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي” في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة، وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

وزير الخارجية اللبناني: حريصون على ابقاء خطوط التواصل مع السعودية

ولاحقاً، أشار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب إلى أن “لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ومصر على إستعادة أطيب وأفضل العلاقات المبنية على كل ما يجمعنا ويقربنا”.

وقال بن حبيب أنه و”بناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الموجود حاليا في زيارة عمل خارج البلاد، ونظرا” للتطورات الأخيرة المتسارعة، فسأتولى من بيروت، بالتنسيق والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، إدارة خلية مهمتها الاساسية رأب الصدع لتجاوز الخلاف المؤسف المستجد”.

وأضاف “اننا مؤمنون بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة بلداننا الصديقة”.

المصدر: بريد الموقع