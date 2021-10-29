حركة الجهاد الإسلامي: المخططات الإجرامية الصهيونية هي عدوان يبتلع الأرض بشكل مستمر

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنَّ الإحتلال الصهيوني ما زال يمارس جرائمه الإستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية التي تجرِّم هذه الممارسات.

وإعتبرت الحركة في بيان لها أنَّ هذه المخططات الإجرامية هي عدوان يبتلع الأرض بشكل مستمر وممنهج، وأنَّ الرد على هذه المخططات العدوانية يتطلَّب وحدةً في الموقف الوطني والتصدي لها بكل أشكال المقاومة التي تمثل النهج القادر على ردع هذا العدوان. وطالبت الحركة السلطةَ الفلسطينية بوقف التنسيق الامني مع الإحتلال وإعلان موقف يستند إلى القرارات الوطنية والإجماع الوطني لحماية الأرض في مواجهة العدوان.

المصدر: قناة المنار