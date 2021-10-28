الطقس في لبنان غدا الجمعة ماطر بغزارة مع انخفاض في الحرارة وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية، وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي وماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسط ومرتفعة صباحا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الداخلية وارتفاعها بشكل محدود على الساحل وفوق الجبال، يتحول بعد الظهر الى غائم مع امطار تشتد غزارتها احيانا قي المناطق الشمالية الشرقية من البلاد مساء ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الجمعة: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية، وتهطل امطار تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة مع برق ورعد ورياح ناشطة كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا بالاجمال بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية، وتهطل امطار متفرقة خفيفة ورياح ناشطة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 10 الى 24 درجة، في الداخل من 10 الى 24 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 26 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام