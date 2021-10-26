عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة يوم الثلاثاء 26-10-2021

العناوين

الأخبار

– حلفاء إسرائيل يحكمون السودان

– ‫تحقيقات مخابرات الجيش: مسلّحون قواتيون استنفروا ليلة المجزرة

ـ- ‫ العمال رهائن تحالف رأس المال ـ السلطة: لا تصحيح للأجور بل «مكرمة» مؤقّتة

البناء

ـ سورية تعلن جاهزية خط الغاز… وميقاتي يحصل على وعد الكاظمي بمضاعفة الكمية

ـ بيطار باق بانتظار القرار الاتهامي… والحكومة تنتظر… والمجلس يدرس ملفي التحقيق والانتخابات

ـ استدعاء جعجع للمثول في اليرزة يفتح باب المفاجآت… وأمل وحزب الله: لا لازدواجية المعايير

الديار

ـ استدعاء جعجع الى «اليرزة» بعد اعترافات «قواتيين» والراعي مستاء ولن يسكت!

ـ البيطار يجتمع بمجلس القضاء الاعلى : تسريع ولا تغيير في مسار التحقيقات

ـ اسرائيل مستنفرة بعد تهديدات السيد نصرالله وواشنطن «تفرمل» الاندفاعة نحو دمشق ؟

الجمهورية

ـ التحقيقات جمر تحت الرماد السياسي

ـ ميقاتي – الكاظمي: التعاون والدعم

ـ باسيل يستعد لـ”الهجوم الكبير”

ـ الجيش: إستعدنا السلطة في السودان…

اللواء

ـ جعجع في مواجهة اليرزة مجدداً.. ومجلس القضاء يستعجل البيطار لإنهاء المأزق

ـ ميقاتي يطلب استئناف نقل الفيول العراقي.. وصوان محققاً عسكرياً في أحداث الطيونة

ـ السودان في قبضة العسكر وسط دعوات دولية للهدوء وعودة الدميقراطية

ـ إسرائيل تجري أكبر مناورة جوية بمشاركة دولية

النهار

ـ إستدعاء جعجع الى اليرزة

ـ “القوات اللبنانية” لـ”النهار”: التسييس على ثالثة مستويات وصيف وشتاء على سطح قضائي واحد

ـ مجلس القضاء الأعلى لم يسائل القاضي البيطار وطلب منه انجاز التحقيق بأسرع وقت

ـ الإنقلاب العسكري يقود السودان… إلى المجهول

الاسرار

البناء

– تتابع الجهات الدبلوماسية والسياسية ملف استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية أمام مخابرات الجيش اللبناني ساعة بساعة من دون وضع توقعات مع تكليف مكاتب قانونية برسم كل السيناريوهات الافتراضية لكل من الاحتمالات، وتعترف هذه الجهات بأن هذا الملف يتقدم على ملف القاضي طارق بيطار.

– توقفت جهات دبلوماسية أمام سرعة التراجع الغربي أمام أردوغان بعد تلويحه بإبعاد سفراء 10 دول يتقدمهم السفير الأميركي، ومثلها سرعة تراجع أردوغان عن قراره وتحدثه عن اعتذار لم يصدر عن المعنيين، واعتبرت أن الطرفين وجدا أن المواجهة أشد كلفة من التراجع.

الجمهورية

ـ تحدثت معلومات عن فتح ملفات تتعلق ببعض المرشحين إلى إحدى الروابط للرئاسة أو العضوية، في مؤشر لتصاعد المعركة قبل أشهر من اإلستحقاق.

ـ علق مرجع سياسي على الملفات المطروحة بالقول: إن كل الذي نسمعه اليوم هو حديث إنتخابات.

ـ رُفعت لائحة إتهامية في وجه أحد مسؤولي حزب كبير، وهو يتجه الى الإستقالة إن لم تسبقه إجراءات التوقيف أو الإبعاد.

اللواء

– تدقق جهات معنية بما يكشف عنه بشأن تفاهمات بين دولة كبرى ودولة إقليمية نافذة، بشأن تنظيم الاشتباك في بلد عربي!

– أعد وزير سيادي مسودة تشكيلات شاملة، على أن يبدأ التشاور حولها الأسبوع الجاري.

– دخلت مسألة «المنح الاجتماعية» أو المساعدات دوار التجاذب، ليس الانتخابي وحسب، بل السياسي أيضاً.

نداء الوطن

ـ قام “التيار الوطني الحر” بشراء عشرات آلاف بطاقات التعبئة للهواتف الخلوية في اطار التحضير اللوجستي للانتخابات النيابية في ظل الخشية من ارتفاع اسعارها.

ـ بدأت دوائر رئاسة مجلس الوزراء التحضير لوضع معادلة حسابية لتسوية حقوق المتعهدين والمقاولين على اساس سعر صرف خاص يخفف من خسائرهم.

المصدر: صحف