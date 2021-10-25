سرقة الاسلاك الكهربائية في عدد من المناطق في عكار

أقدم مجهولون ليل أمس على سرقة ألاسلاك الكهربائية التي تزود بلدات تلمعيان وتلبيبة والكنيسة والشيخ زناد والعريضة والسماقية في سهل عكار الامر الذي حرم سكان هذه البلدات والقرى من التيار الكهربائي.

ويشار الى انها المرة الرابعة التي تتم فيها سرقة هذه الاسلاك وكان اخرها قبل نحو شهرين، وعملت فرق الصيانة في شركة BUS في حينه على تركيب اسلاك بديلة بعد مرور اكثر من شهر على سرقتها واثر مناشدات عدة.

وكرر الاهالي اليوم مناشدتهم القوى الأمنية كافة ومخابرات الجيش “الضرب بيد من حديد على يد هذه العصابة وكشف افرادها وتوقيفهم ومحاسبتهم”.

كما تمنوا على مؤسسة كهرباء لبنان وادارة شركة BUS “إعادة تركيب اسلاك بديلة وتامين التيار لهذه البلدات التي لا مولدات اشتراك فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام