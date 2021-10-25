عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 25-10-2021

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الأخبار

ـ الحريري يهدّد: لن أخوض الانتخابات

ـ الترسيم: السيد نصرالله يعطّل الضغط الأميركي

ـ اردوغان يطرد السفراء الغربيين من أنقرة: إملاءاتكم مرفوضة

ـ كورونا| «الجرعة الثالثة» إجراء إلزامي

البناء

ـ الحكومة بانتظار القرار الاتهامي لبيطار… ومجلس النواب ينظر بقانون الانتخاب مجدداً

ـ اشتباك «توتر عالٍ» بين حركة أمل والتيار الوطني الحر عنوانه بيطار وجريصاتي

ـ رعد: سقطت صدقية حملاتهم لدعم بيطار بتهربهم من المثول وظهرت عنصريتهم

الجمهورية

ـ أسبوع البت بمصير الإنتخابات

ـ «رقص سياسي» فوق دماء الطيونة

ـ هل يساند «الحزب» «التيار» في معركة الطعون؟

ـ إعلاميون يطمحون لإقتحام «البرلمان»…

الديار

ـ ضعف مؤسسات الدولة اللبنانية… كيف ضربت السياسة الإقتصاد؟

ـ الإقتصاد في قبضة الحكومة … والمصالح الخاصة تمنع أيّ إصلاحات

ـ من قبرشمون الى الطيونة… طريق التعطيل واحد والتداعيات كارثية

اللواء

ـ أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!

ـ «المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون

ـ بينيت على خطى نتنياهو… 1355 وحدة استيطانية جديدة

النهار

ـ فرنسا تحذّر والراعي وعودة يرسمان الخط الاحمر

ـ إسرائيل تعلن “جاهزية” مقاتلاتها وإيران تتوعدها بـ”الدمار”

ـ إسرائيل ستبني في الضفة الغربية 1355 وحدة استيطانية جديدة

ـ مجلس النواب يبت هذا الأسبوع موقفه من رد عون ومشاورات حول موعد توافقي لاجراء الانتخابات

الاسرار

البناء

– قالت مصادر سياسية إن جبهة الدعم التي تم تصنيعها للمسار القضائي الذي يقوده القاضي طارق بيطار قد أصيبت في الصميم مع موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الرافض للمثول أمام القضاء ثم بموقف بكركي المساند لموقف جعجع بوجه القضاء ما طعن بصدقية كل الحملة تحت عنوان “مهما علا شأنكم امتثلوا للطلب القضائي”.

– تسعى عواصم غربية وشرقية لتجميع معلومات كافية عن الأسباب التي دفعت بالرئيس التركي لقرار إبعاد سفراء عشر دول غربية في طليعتهم السفير الأميركي، وتساءلت عما إذا كان ذلك تعبيراً عن بداية يأس من مستقبل العلاقة بحلف الناتو ومقدمة لتموضع ثابت مع روسيا وإيران في سياسات المنطقة.

الجمهورية

ـ إستبعد مرجع ديني الحديث عن قمة روحية، بعدما تمادت قيادات أخرى في مواقفها المتشنجة.

ـ لم تتوقف محاولات إستجرار المواجهة بين فريقين كانا من حلفاء الأمس القريب لضرب محاولات لإعادة ترتيب العلاقات بينهما.

ـ قطع حزب يميني الطريق على محاولة أحد النواب السابقين الذي يعمل على ترشيح نجله في إحدى دوائر الشمال، بتثبيت ترشيح حزبي سبق له ان انتُخب نائباً عن دائرة شمالية أخرى العام 2009.

اللواء

– تبين أن عدة أطراف سياسية وحزبية غير متحمسة لإستعجال عودة مجلس الوزراء للإنعقاد، ولكن كل وفق حسابات وأجندات مختلفة عن الآخر!

– تردد أن وزير يشغل حقيبة سيادية حساسة قدم قلمه لرئيس تيار حزبي قائلاً له : ضع التعيينات التي تريدها في الوزارة المرشح لها وأنا أوقع دون نقاش !!

– ما زالت عودة قطب سياسي من الخارج موضوع تكهنات متناقضة في بعض الأوساط المعنية بمسار الإنتخابات النيابية المقبلة، ليُبنى على الشيء مقتضاه!

نداء الوطن

ـ توقع مصدر سياسي ان يثور الخلاف حول نصاب الجلسة المطلوب لتطبيق المادة 57 من الدستور اللبناني وتحديد مفهوم الغالبية المطلقة المطلوبة لإصرار المجلس على قانون الانتخابات بين مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ومدى احتساب النواب المستقيلين لاحتساب هذه الغالبية.

ـ استهجنت مديرية الطيران المدني استناد النائب جبران باسيل الى تقرير من مصلحة الارصاد الجوية حول الاحوال الجوية في آذار من العام المقبل في ظل عدم اصدارها اي تقرير بهذا الشأن.

ـ قوبل خبر اجتماع انتخابي لتيار سياسي في ظل غيابه عن الساحة بشكل لافت بكثير من الإنتقادات على مواقع التواصل الإجتماعي.

المصدر: صحف