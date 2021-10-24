عبداللهیان: العلاقات بين إيران وأذربيجان ستنمو بظل الاحترام المتبادل

أعلن وزير الخارجية الايراني حسین أمیرعبداللهیان ان العلاقات بين إيران وأذربيجان ستنمو في ظل الاحترام المتبادل.

وقال عبداللهیان الاحد إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربیجان جارتان مسلمتان مع الكثير من المشتركات التي تربط بينهما”، واشار الى “اتصاله الهاتفي السبت مع نظيره الاذربيجاني جيحون بابراموف مؤكدا بانه اجرى محادثات صريحة وودية وبناءة معه حول خارطة الطريق للعلاقات الشاملة بين البلدين”.

وأكد عبداللهیان على “ضرورة اعتماد نهج ايجابي حيال مستقبل العلاقات”، ودعا الى “تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين”، وشدد على “عزم طهران على توطيد العلاقات مع باكو”.

من جهته أعرب بايراموف، خلال الاتصال عن ترحيبه بالخطوات الايجابية لحل سوء الفهم بين البلدين، واعتبر الافراج عن السائقين الايرانيين وقرارات المؤسسات المعنية في ايران حول قوانين التنقل الحدودي بمثابة رسائل متبادلة بهدف ايجاد حل لسوء الفهم بين البلدين، داعيا الى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة للتعاون.

المصدر: ارنا