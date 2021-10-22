كورونا في مصر.. تسجيل 883 إصابة و46 وفاة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 22 2021 - 08:22

كورونا في مصر.. تسجيل 883 إصابة و46 وفاة جديدة

منذ 1 ساعة 22 October، 2021
كورونا في مصر
عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس تسجيل 883 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 321967 حالة، منها 271792 حالة تم شفاؤها، و18151 وفاة.

من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين أن “مصر لا تزال في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضعة أيام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة”.

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال: “نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء ما زال موجودا”، مشيرا إلى أن “كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة