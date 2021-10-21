تخوف صهيوني من تغيير قواعد الإشتباك بعد قصف قاعدة التنف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2021 - 17:34

تخوف صهيوني من تغيير قواعد الإشتباك بعد قصف قاعدة التنف

منذ 24 mins 21 October، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

تخوف لدى اوساط العدو من تغيير قواعد الاشتباك بعد  قصف قاعدة التنف الاميركية.

المصدر: قناة المنار

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