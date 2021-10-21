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October 21 2021 - 10:40

54 قتيلا في شمال الهند و77 في نيبال جراء فيضانات عارمة

منذ 1 ساعة 21 October، 2021
فيضانات الهند
أخبار دولية - الهند

أفادت السلطات بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ولاية أوتاراخند شمالي الهند، إلى 54 شخصا على الأقل، فيما أوقعت الفيضانات عشرات القتلى في نيبال المجاورة أيضا.

وأشار المركز الحكومي الهندي لإدارة الكوارث اليوم الخميس إلى أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء فيضانات أوتاراخند.

وحذر خبراء الأرصاد الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ونصحوا السكان بعدم مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

وطالت الفيضانات دولة نيبال المجاورة أيضا، حيث لقي 77 شخصا على الأقل مصرعهم، الخميس.

المصدر: روسيا اليوم

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