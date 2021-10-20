قوى الامن: توقيف فلسطيني بجرم سرقة فيلا في مزبود للمرة الثانية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “وردت إلى فصيلة شحيم في وحدة الدرك الإقليمي، شكوى حول ادعاء مواطنة ضد مجهول بجرم سرقة فيلا شقيقها في بلدة مزبود.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر الفصيلة، تم تحديد هوية المشتبه به المتواري عن الأنظار في مخيم عين الحلوة، ويدعى م.أ. (مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسية).

وبتاريخ 13/10/2021 وبعد عمليات رصد ومتابعة، أوقفته عناصر الفصيلة في البلدة المذكورة بعد استدراجه إليها، وعثر بحوزته على /1/ غ. من حشيشة الكيف.

وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة الفيلا بتاريخ 6/9/2021 للمرة الثانية، بعد أن قام بسرقتها في العام 2018، كما أضاف أنه قام بسرقة أدوات منزلية وكهربائية وعدة صناعية وجهازي كمبيوتر عدد /2/، وهاتف خلوي وجوازات سفر…

وأعيدت المسروقات إلى الجهة المدعية بعد أن ضبطت في منزله الذي كان يختبئ فيه داخل المخيم. وأودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام