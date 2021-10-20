القوة الجوية الايرانية تجري مناورات “فدائيو الولاية”

وفي السياق، أعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني في بيان أن “المراحل الرئيسية والمرحلة العملانية للمناورات العاشرة للاقتدار الجوي للقوة الجوية للجيش ستجري غداً بمشاركة جزء من القدرات الجوية للمرة الأولى بصورة غير متمركزة من قبل جميع قواعد القوة الجوية في البلاد حول محور القواعد الجوية التالية: “الشهيد بابائي” في اصفهان، و”الشهيد فكوري” في تبريز، و”وحدتي” في دزفول، “والشهيد عبد الكريمي”، و”الشهيد ياسيني” في بوشهر “.

وقال قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار حميد واحدي في تصريح له الاربعاء “ستشارك العشرات من مختلف انواع الطائرات المقاتلة، والمقاتلة قاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والمقاتلة الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيّرات في تنفيذ المرحلة الرئيسية والعملانية لهذه المناورات التي تجري ليوم واحد”.

واضاف أن “هذه المناورات ستشارك فيها على نطاق واسع انواع الطائرات بطيار ومن دون طيار، والتي تشمل قاذفات القنابل الاستراتيجية الثقيلة “سوخوي 24″ و”اف4″ و”اف5″ و”اف7″ و”آر اف4″ و”ميغ 29″ و”اف 14″ و”صاعقة” وطائرات التزويد بالوقود “بوينغ 707″ و”بوينغ 747” وطائرات النقل والاسناد اللوجيستية وطائرات الدورية البحرية “P-3F” مع انواع الطائرات المسيرة “كرار” و”كيان” و”ابابيل” و”آرش” و”كمان 12″، المزودة بقذائف وصواريخ بالغة الدقة وقنابل ذكية بعيدة المدى والمشوشات على الرادار، والتي انتشرت خلال الايام الماضية في القواعد الجوية “الشهيد بابائي” في اصفهان و”الشهيد فكوري” في تبريز و”الشهيد عبدالكريمي” في بندرعباس و”الشهيد ياسيني” في بوشهر و”وحدتي” في دزفول”.

وتابع قائلاً إن “هذه المناورات تم التخطيط لها بهدف تبيان جانب من الامكانيات والقدرات القتالية للقوة الجوية مع اكتساب الجهوزية اللازمة في التوجيه والسيطرة على نيران الطائرات المقاتلة والاعتراضية والارتقاء بالقدرات القتالية والتمرين على تنفيذ الخطط الاستطلاعية والعملانية والحصول على الأنموذج المناسب للقتال في الظروف الحقيقية باستخدام مختلف انواع الطائرات المأهولة والمسيرة”، مضيفاً أن” استعراض القدرة الجوية وتبيان جانب من الامكانيات والقدرات القتالية لهذه القوة والتمرين على عمليات بعيدة المدى للمقاتلات خارج نطاق الدفاع الجوي المعادي والدقة في تصويب القنابل والقذائف في عمليات “جو-ارض” وصواريخ “جو-جو” والرصد الاستخباري لمنطقة العمليات، تعد من المحاور المهمة في هذه المناورات الكبرى”.

واضاف “سيقوم الطيارون الشباب الشجعان والأكفاء في القوة الجوية بتنفيذ التكتيكات القتالية في هذه المناورات في ظل الاستفادة من خبرات الطيارين المخضرمين والكوادر الفنية الملتزمة والخبيرة “.

هذا ولفت العميد طيار إلى ان “مناورات “فدائيو الولاية” تجري على امتداد مساحة البلاد عبر الاستفادة من منظومات الاتصالات المتطورة ومتعددة الطبقات والآمنة بقيادة أركان القوة الجوية للجيش”.