ايران: سماء الخليج الفارسي وبحر عمان يخضع للمراقبة المستمرة من قبل القوة الجوية الايرانية

أكد قائد القاعدة الجوية في بندر عباس (جنوب ايران)، إن سماء الخليج الفارسي وبحر عمان والمنطقة يتم مراقبتها على مدار الساعة من قبل القوة الجوية للجيش الايراني.

وقال العقيد الطيار محسن حيدريان قائد قاعدة الشهيد عبدالكريمي الجوية في بندر عباس اليوم: يجب أن يعلم شعبنا العزيز أن حماية السماء الزرقاء للخليج الفارسي وبحر عمان والمنطقة تتم على مدار الساعة من قبل القوات الجوية للجيش، ولا يجرؤ أي عدو على الاقتراب من الاجواء الايرانية.

واضاف يريد العدو باستخدام الهجمات الدعائية في وسائل الإعلام، بث الخوف في نفوس الناس من خلال التركيز والتطرق إلى نقاط الضعف الاقتصادية، والايحاء بأن القوات المسلحة ضعيفة، لكن يجب أن يعلموا أننا نضحي بأنفسنا من اجل الثورة والشعب وبلدنا العزيز إيران.

ولفت العقيد الطيار حيدريان الى ان القوة الجوية للجيش هي اول فصيل بالقوات السلحة اعلنت تأييدها للثورة الاسلامية.

وقال كانت القوة الجوية هي القوة الأولى التي دخلت ساحة جهاد الاكتفاء الذاتي بين القوات المسلحة، وتمكنت من صيانة وتحديث جميع معداتها وطائراتها التي احتفظ بها الأميركيون لسنوات.

وتابع قائلا صناعة الطيران صناعة معقدة في العالم لا تستطيع أي دولة تحمل تكاليف صيانة معداتها الجوية، لكن القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية تمكنت من تحقيق ذلك بسواعد الشباب الإيراني.

واختتم قائد قاعدة الشهيد عبدالكريمي قائلا: حاليا دخلت القوة الجوية مجال صنع المعدات والمقاتلات، وتقوم الطائرات والمقاتلات محلية الصنع بالتحليق، وهو مؤشر على ذروة الإيمان بالمعرفة المحلية والاقتدار المستمد من الامكانيات الوطنية.

المصدر: وكالة فارس