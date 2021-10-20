85 قتيلا في الهند و31 في النيبال في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 11:02

85 قتيلا في الهند و31 في النيبال في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة

منذ 40 mins 20 October، 2021
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