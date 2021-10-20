عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 20-10-2021

العناوين

الأخبار:

ـ الترسيم البحري: اقتراح أميركي يهدد المفاوضات

ـ السعودية تحشد أنصارها خلف جعجع

ـ استراتيجية صنعاء تؤتي ثمارها: وما بعد القضم البطيء.. إلا مأرب!

ـ استعدادات سورية وتحرك روسي ومراوغة تركية: نحو تكرار سيناريو عين العرب في تل رفعت؟

البناء:

ـ تداعيات «إسرائيلية» لخطاب نصرالله… وجمود في الحلّ السياسي والقضائي لقضية بيطار

ـ مجلس النواب يتجاوز التوتر ويقرّ موعد الانتخابات في 27 آذار… والتيار يعترض

ـ الموفد الأميركي لترسيم الحدود يلتقي المسؤولين اليوم لبلورة مبادرة العودة للمفاوضات



الديار:

ـ ايها اللبنانيون استعدوا… الانتخابات النيابية في 27 آذار

ـ قتلى وجرحى شمالا… الوضع الامني غير مطمئن في الاشهر الـ5 المقبلة

ـ كرة نار تحقيقات المرفأ بين يدي عبود… ومخاوف من تنازلات «حدودية»!

النهار:

ـ تمرير تعديلات انتخابية فوق ألغام الأزمة

ـ جنبلاط – برّي: تحييد الحكومة والتهدئة

ـ اعتصام للحشد في بغداد تنديداً بـ “تزوير” الانتخابات

اللواء:

ـ تهدئة تمهِّد لعودة مجلس الوزراء.. والصندوق يؤكّد: الشروط ضرورية للتعافي

ـ هوكشتين مهتم بتوفير الفيول للكهرباء.. وباسيل يستعد لعرقلة حق المغتربين بالانتخابات

ـ حزب الله بين التصعيد ومراجعة استراتيجيته

الجمهورية:

ـ الانتخابات في 27 آذار وباسيل سيطعن

ـ رواية الجيش لـ “اليوم الأسود”

ـ ما الذي يربك حزب الله في الطيونة؟

الاسرار

البناء:

– كشفت التعليقات «الإسرائيلية» على خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله حجم الاهتمام برقم المئة ألف مقاتل ومقارنته بالقوة الصافية للجيش «الإسرائيلي» لاستخلاص الوضع الخطير الذي ينتظر «الإسرائيليين» في أيّ مواجهة مقبلة إذا ما أخذت بالاعتبار فوارق الحال المعنوية ودرجة اهتمام حزب الله بالسلم الداخلي والشريك الداخلي.

– قال مرجع نيابي انّ سابقة دخول نائب بسلاحه الى قاعة مجلس النواب لم يعرفها المجلس طوال تاريخه ورمزيتها تتعدّى المظهر الفاقد لأيّ قيمة عملية أمنية بقدر ما تشير اليه من عقلية سياسية تؤمن بالسلاح شريكاً لصيقاً في التعامل مع الآخر حتى تحت قبة البرلمان.

الجمهورية:

ـ قاض سابق يجري اتصالات تمهيدية لترشيح نفسه على رأس رابطة معروفة.

ـ اعتبر قريبون من مسؤول كبير أنه يصح في هذه المرحلة القول في مرجع حكومي إنه “ماشي بالفي”.

ـ نصح مرجع ديني نظير له من طائفة أخرى بضرورة التريث في إطلاق المواقف التي تزيد من نسبة التشنج.

نداء الوطن:

ـ تبدي أطراف في 8 آذار إعجاباً بأداء وزير الداخلية القاضي بسام المولوي وتشير إلى أن أداءه يؤهله لأن يكون رئيساً للحكومة في حال فكر الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة. ويكون بذلك ثاني خريج لرئاسة الحكومة من مدرسة ميقاتي بعد السفير مصطفى اديب.

ـ نائب سابق كان له تأثير في دائرة زحلة يعاني من وضع صحي صعب الأمر الذي لن يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المقبلة والبحث جار عن استيعاب من كانوا يصوتون له.

ـ تساءلت مصادر عن ضرورة الاستمرار بإجراء فحص كورونا في مطار بيروت والمصدر الذي تذهب اليه عائدات هذا الفحص والتي تبلغ آلاف الدولارات شهرياً.

اللواء:

ـ أثارت تقارير حول هبوط أسعار العقارات في لبنان بلبلة في السوق العقاري من شأنها أن تنعكس سلباً على تعميق الجمود الحاصل منذ ما بعد أحداث 17 تشرين1.

ـ قرئت رسائل قيادي حزبي في ما خص الرقم العسكري الهيكلي، بأنها خطوة تتخطى الإطار المحلي، إلى ما هو أبعد من مجريات الصراع الدائر!

المصدر: صحف