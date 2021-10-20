الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مما قدم بعض الدعم للمعدن النفيس على الرغم من اتجاه بنوك مركزية لتخفيف إجراءات التحفيز الاقتصادي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.03 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1778.20 دولار للأونصة.

مؤشر الدولار وعوائد السندات الأميركية

هذا وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، مما خفض تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة الأخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.6% إلى 23.53 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 1.5% إلى 1050.84 دولار، وصعد البلاديوم 1.8% إلى 2051.22 دولار.

المصدر: رويترز