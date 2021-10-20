مؤشرات كورونا تواصل الارتفاع في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة 17 شخصا من حالات الإصابة بكورونا إضافة إلى استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية لتبلغ اليوم 414 حالة جديدة.

وحسب بيانات الوزارة ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2446 حالة وفاة، من إجمالي الإصابات الذي ارتفع اليوم إلى 39902 حالة.

كذلك تم تسجيل شفاء 100 من حالات الإصابة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 25195.

وأظهرت بيانات الوزارة أن معظم الإصابات تتركز في محافظة اللاذقية التي سُجل فيها 70 حالة إصابة جديدة، تلتها حلب بـ 64 إصابة.

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن أعداد الإصابات في الوقت الراهن مرشحة للارتفاع، بسبب “عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، وعلى راسها الالتزام بارتداء الكمامة، إضافة إلى “الإقبال الضعيف على تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وأيضا بسبب تباين درجات الحرارة”.

كما أعلنت أن نسبة إشغال غرف العناية المشددة المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق، وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، والسويداء، بلغت 100 في المئة.

المصدر: وكالات