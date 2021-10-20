آية الله رمضاني والشيخ حمود عرضا لدعم المقاومة ولوحدة الامة

زار الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، وعضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله الشيخ رضا رمضاني مدينة صيدا، والتقى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود.

وأكد آية اللهرمضاني وجوب “توطيد روح الوحدة بين المسلمين في مسيرة المواجهة، للهجمة الإستكبارية على الأمة والتهديد الذي يطالها في كل أنحاء العالم”.

وفي المقابل، رحب الشيخ حمود بالوفد، وأكد “دعم المقاومة في كل انحاء العالم، والوقوف امام النفوذ الاميركي والصهيوني وحيثما وجد هذا النفوذ، فان حركات المقاومة ستقف في وجهه”.

واضاف: “ان وحدة الامة سياسيا وعسكريا كفيل بدحر كل المؤامرات، واننا بوحدة الامة نستطيع ان ندحر كل ما يحاك عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام