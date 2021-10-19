عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم اثلاثاء 19-10-2021

العناوين



الأخبار

ـ السيد نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان

ـ الحريري وجنبلاط: الارتداد على القوات توقفه الانتخابات

ـ النتائج تُسيل لعاب السعودية: أسئلة ما بعد الانتخابات العراقية

ـ «قسد» تنقل التوتّر من شرق الفرات إلى شمال حلب: إشغال تركي لتأخير معركة إدلب

البناء

ـ أمين عام حزب الله يقلب معادلة القوات: أنتم حزب الحرب الأهلية ونحن حزب السلم الأهلي

ـ السيد نصرالله: لسنا سبباً لقلق المسيحيين حروب القوات خاسرة وتنتهي بتهجيرهم وحروبنا منتصرة وتحفظهم

ـ رفضنا العرض الفرنسي بالمثالثة لدينا 100 ألف مقاتل اقعدوا عاقلين وتأدّبوا الجيش حصن الوطن

الديار

ـ السيد نصرالله يقدم «مضبطة اتهام» بحق «القوات» الخطر الاكبر على المسيحيين

ـ قعدوا عاقلين وتأدبوا.. ولدينا مئة الف مقاتل جاهزين لمنع الحرب الاهلية

ـ مراوحة في ملف البيطار..الحكومة «مشلولة»..وتحقيقات «الطيونة» تتقدم

الجمهورية

ـ لا استقالة للحكومة ولا حرب أهلية

ـ 5 عوامل تمنع الدولار من التحليق

ـ هكذا يتعامل عون مع المأزق

ـ مقارنة بين إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وإدارة مولّد منزلي

اللواء

ـ رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!

ـ السيد نصر الله يتهم جعجع بالتحضير لحرب أهلية وإنشاء كانتون مسيحي.. وأصوات قواتية: لن ترهبنا

ـ حماس تُعلن عن صفقة «قريبة» لتبادل الأسرى مع الاحتلال

ـ اسرائيل تقر 1.5 مليار دولار لتمويل هجوم محتمل على إيران

النهار

ـ السيد نصرالله يهدّ د جعجع بـ 100 الف مقاتل!

ـ لا مخارج مفتوحة بعد لأزمة المطالبة بإقالة المحقق العدلي وميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء

ـ جنبلاط عند بري مشدداً على التهدئة وريفي في معراب داعياً الى تنسيق سيادي ضد الاحتلال الإيراني

ـ إيران تؤكد جدية المفاوضات مع السعودية وتتحدث عن معادودة التجارة معها



الاسرار

البناء

– قالت مصادر في ثنائي حركة أمل وحزب الله إنها طلبت من نشطاء مؤيدين على شبكات التواصل التنبّه لمحاولات تصوير الجيش كخصم ووضعه في دائرة الاتهام في مجزرة الطيونة، مؤكدة انّ ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة مستهدفة، وأنّ أحد أهداف المجزرة ومن وراءها وتبرئة المرتكبين تتمّ عبر تصنيع فتنة بين المقاومة والجيش…

– توقعت مصادر عراقية اقتراب موعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي قبل اكتمال شروط انعقاد مجلس نواب جديد في ضوء الأزمة الناشئة حول نتائج الانتخابات، والتي باتت تشمل أطيافاً عراقية عديدة تعجز مفوضية الانتخابات عن تقديم ردود على اعتراضاتها بما يطرح إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات كخيار…

الجمهورية

ـ تعثّرت الدعوة الى اجتماع طارىء لمواجهة التطورات في انتظار تبلور الإتصالات.

ـ أُلغيت سلسلة من الجلسات التي كانت إحدى الجهات غير السياسية تنوي عقدها، وأرجئت الى توقيت آخر ارتباطاً بالتطورات الأخيرة.

ـ يرفض مسؤول كبير كل الضغوط التي يمارسها حليف له لإقصاء الناظر في ملف حسّاس.

اللواء

– تركز اهتمامات ملحقين أجانب على مدى صحة فرضية «الطرف الثالث» في مواجهات الطيونة الأسبوع الماضي..

– تسود البرودة العلاقة بين «حليفين» على الرغم من عدم وصف التحالف بينهما «بالسابق»!

– يدور لغط وإرباك داخل مؤسسة يفترض أن تكون المرجع في الفصل في النزاعات، لأسباب تعود إلى أنها المرة الأولى التي تواجه مثل هذه الاضطرابات التي يطلب منها الفصل فيها.

النهار

– أُفيد أن قادة محاور عسكرية إبان الحروب التي مرت على لبنان، عادوا الى الظهور بناء على استدعاءات من قياداتهم وأحزابهم وتحسباً لأي طارئ.

نداء الوطن

ـ أوصت رئاسة مجلس الوزراء في إطار موقف الحكومة من جدول أعمال الجلسة التشريعية الموزع على الوزراء بالتحفظ على بند الكوتا النسائية لحين ورود موقف وزارة الداخلية في تحديد معيار توزيع مقاعد الكوتا النسائية.

ـ أكد مصدر خارجي ان صندوق النقد الدولي ابلغ الوفد اللبناني المفاوض ان الصندوق لن يوقع اي اتفاق مع الحكومة اللبنانية الا بعد إجراء الانتخابات النيابية.

ـ لاحظ متابعون أن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أحيت عيد المولد النبوي الشريف بأكثر من احتفال في بيروت بينما كان هناك غياب ملحوظ لـ”تيار المستقبل”.

المصدر: صحف