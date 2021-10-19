وزارة الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقات في المرحلة الأخيرة من العمليات الأمريكية في أفغانستان

أفادت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية بأن”المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية فتح تحقيقات في المرحلة الأخيرة من عمليات واشنطن في أفغانستان”.

وجاء في مذكرة داخلية موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اطلعت عليها “بوليتيكو”، أن التحقيقات تركز على برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، ومعالجة ملفات الأفغان الذين من المقرر السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، وإعادة توطين المواطنين الأفغان، وإجلاء السفارة الأمريكية من كابل.

وأبلغت القائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية ديانا شاو الكونغرس بفتح التحقيقات يوم الاثنين، بحسب رسالة أخرى، اطلعت عليها “بوليتيكو”.

وأكد المتحدث باسم مكتب المفتش العام توجيه الرسالة بهذا الصدد إلى الكونغرس، لكنه اعتبر من غير الصحيح وصف ذلك بـ “تحقيقات”، موضحا أن الحديث يجري عن “المراجعة” لأعمال الإدارة الأمريكية.

وكان أعضاء الكونغرس قد فتحوا تحقيقات تحقيقات منفصلة بشأن الانسحاب من أفغانستان، الذي انتقده عدد من المشرعين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

المصدر: بوليتيكو