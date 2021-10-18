السودان: إصابة متظاهرين إثر تعرضهما للضرب من الشرطة خلال محاولتهما دخول مقر مجلس الوزراء

أصيب اثنان من المتظاهرين في الخرطوم، إثر تعرضهما للضرب من قبل الشرطة خلال محاولتهما الدخول عنوة إلى مقر مجلس الوزراء السوداني.

وكانت إصابات المتظاهرين بسبب الضرب من الشرطة وليس إطلاق نار أو قنابل غاز.

وأطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز على المعتصمين أثناء محاولتهم الثانية لدخول مجلس الوزراء.

وانتهى الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء السوداني الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة عبد الله حمدوك، لبحث الوضع الراهن في البلاد دون التوصل لأي نتائج،

واقترح رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تكوين لجنه من 6 أعضاء يمثلون أطراف الازمة وهو رئيس اللجنة.

المصدر: وكالات