قوات الاحتلال الاسرائيلي تشنّ حملة مداهمات وتعتقل اثنين من المواطنين من نابلس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في قرية “بيت دجن” شرق مدينة نابلس، اسفرت عن اعتقال شابين من القرية. وقالت مصادر محلية، إن ” قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في قرية بيت دجن، عرف منها: منزل عادل أبو حلوان، ومنزل مهند وناصر نادي أبو السعود، بالإضافة إلى تفتيش منزل رياض محمد شحادة واعتقال نجله محمد، وتفتيش منزل مجدي حسين ابو حلوان واعتقال نجله مجد، وتفتيش منزل ثائر احمد شحادة”.

وبينت المصادر أن مواجهات اندلعت اثناء انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من القرية.

المصدر: فلسطين اليوم