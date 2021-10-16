مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين بانفجار استهدف رتلاً عسكرياً تركياً في إدلب

قتل جنديين اثنين وأصيب 5 آخرين بانفجار استهدف رتلاً عسكرياً تركياً على أوتوستراد معرة مصرين في محافظة إدلب شمال شرق سوريا.

وقال مصدر محلي لوكالة سبوتنيك “وقعت مساء اليوم الجمعة سلسلة انفجارات على أوتوستراد معرة مصرين استهدفت رتلاً عسكرياً تركياً أثناء دخوله محافظة إدلب”.

وأوضح المصدر أن انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين اثنين وإصابة 5 آخرين إضافة إلى اعطاب 3 مركبات عسكرية تركية.

ولفت إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي فصيل فيلق الشام المدعوم من تركيا، كانوا يرافقون الرتل المستهدف دون أن يحدد عددهم.

هذا وقتل الشهر الجاري عنصران من الشرطة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية التركية في هجوم شنه الأكراد في منطقة عمليات “درع الفرات” شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة أن بلاده ستواصل ما وصفه “الكفاح في سوريا” بطريقة مختلفة في الفترة المقبلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك