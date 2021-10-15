ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بشح المعروض خلال الأشهر المقبلة

قفزت أسعار النفط اليوم، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2 % وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 % إلى 84.28 دولار للبرميل عند الساعة 0156 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 82 سنتا في الجلسة السابقة لتتجه صوب الارتفاع 2.3 في المئة خلال الأسبوع.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأميركي 30 سنتا أو 0.4 % لتصل إلى 81.61 دولار للبرميل، بعد زيادتها 87 سنتا أمس الخميس، لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية 3 %.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015، وفقا لروتيرز.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم اللذين ارتفعت أسعارهما بشدة إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال محلل السلع في بنك الكومنولث، فيفيك دار “أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز.. عادت بالنفع على النفط”.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إنه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى فجوة في المعروض بنحو 700 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، إلى أن تضيف منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها “أوبك +” مزيدا من الإمدادات كما هو مخطط في كانون الثاني.

المصدر: رويترز