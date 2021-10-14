فرنجية: تسييس القضاء خطر ويجب ان يحتكم القضاة الى ضميرهم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 22:20

فرنجية: تسييس القضاء خطر ويجب ان يحتكم القضاة الى ضميرهم

منذ 19 mins 14 October، 2021
أخبار موقع المنار

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