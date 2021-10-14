فرنجية : على الدولة والمسؤولين تطبيق الدستور ،واليوم بعض القضاء يخاف من الإعلام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2021 - 22:20

فرنجية : على الدولة والمسؤولين تطبيق الدستور ،واليوم بعض القضاء يخاف من الإعلام

منذ 21 mins 14 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة