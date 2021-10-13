عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاربعاء 13-10-2021

العناوين

الأخبار

ـ إبن سلمان يتملّك نيوكاسل: الكرة الملوَّثة

ـ لبنان لا يحتمل ديتليف ميليس آخر!

ـ مجلس الوزراء أمام جلسة حاسمة: مخرج قانوني أو الشارع

ـ «الفتح» يشكّك ويستعدّ للطعن: مخاض عسير ينتظر الحكومة

– الاتّفاق على آلية تسعير الغاز مع مصر: العقد صار قريباً

– «تنظيف» بنك «الاعتماد الوطني» بـ 200 مليون دولار.

البناء

ـ بيطار يلعب على فوارق التوقيت فيصدر مذكرة توقيف بحق خليل قبل تبلغه كف يده

ـ الانقسام الطائفي حول التحقيق بين المرجعيات الدينية والكتل السياسية يصل إلى الحكومة

ـ عون وميقاتي في جلسة اليوم لتفادي انفراط عقد الحكومة بحثًا عن موقفٍ وسطي

الديار

ـ البلد امام مُعادلة: تطيير الحكومة او البيطار؟

– هل يمكن لمجلس الوزراء اقالة المحقق العدلي؟

– الكباش الاميركي ــ الايراني يحتدم: طهران تؤكد الاستمرار بإرسال المحروقات الى لبنان.

الجمهورية

ـ الحكومة بين “الثنائي” والبيطار

ـ طار طارق.. غط البيطار: تحذير من بري

– صرير أسنان على حافة الهاوية

– وزراء يعترفون : نعم نسير نحو الفشل!

– حياة المواطن: البنزين أوقف النقل والمازوت للتدفئة

اللواء

ـ نصب متاريس داخل مجلس الوزراء: الحكومة أو تطيير البيطار!

ـ الصدر يفوز بالانتخابات.. وتحالف “الفتح” سيطعن بالنتائج

– الشارع شارعان داعم أو ساخط على المحقق العدلي.. والمصارف تُضرب غداً

– السعودية تجدد الدعوة لخلو الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

النهار

– التحقيق والحكومة أمام لغم “الفيتو الشيعي”!

– ميقاتي: الاتصالات جارية لوضع خطة موحدة للتعافي

– بوتين يلتقي بينيت الأسبوع المقبل للبحث في “قضايا إقليمية مهمة”.

الاسرار

البناء

– استغربت مصادر حقوقية ان يقدم القاضي العدلي وهو يعلم بكف يده عن الملف الى التجاهل لإكمال إصدار مذكرات توقيف بحق نائبين ثم يتبلغ دعوى الردّ! وقالت انّ هذا السلوك يرسم علامات استفهام حول أهلية القاضي ودرجة احترامه للإجراءات القانونية…؟

– قالت مصادر عراقية انّ عروضاً قدّمها مستشار رئيس الحكومة في ملف الانتخابات لممثلي الحشد الشعبي لقبول سحب طعونهم في الانتخابات مقابل الحصول على عشرة مقاعد إضافية بداعي وجود مليوني صوت لم يتمّ فرزها تتمّ إضافتها الى النتائج وتعيد توزيع مقاعد الفائزين…

الجمهورية

ـ أطلق مسؤول سابق مواقف علنية يستشف منها إستهدافًا لأداء مسؤول حالي على رغم أنَّه حليفه وساهم في وصوله.

ـ باشرت إحدى المؤسسات الإستشارية بحثًا دقيقًا في حجم الفروقات التي جنتها شركات تتعاطى بمادة حيوية بملايين الدولارات.

ـ تجري أحزاب إعادة النظر بعدد من مرشحيها في أكثر من دائرة إنتخابية، إثر تغييرات كبيرة متوقعة في مرشحيها.

اللواء

– تحمل الدبلوماسية الأميركية اليوم إلى بيروت «بروفة» انتخابية مشابهة لما حدث في انتخابات العراق، واكتساح الكتلة الصدرية.

– تعددت الروايات حول حريق خزّان في مصفاة الزهراني، والبعض يربطه باستحقاقات مقبلة..

– فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي تحيط بالمحقق العدلي، تحدثت مصادر عن إجراءات أقدم عليها، تتعلق بعائلته وأمور شخصية أخرى..

نداء الوطن

ـ توقع مرجع كبير ان تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال او الموت السريري بسبب التناقضات والخلافات على كل الملفات وبين كل الأطراف.

ـ يشهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين موجة نزوح المطلوبين الى مدينة صور لتوفر فرص العمل لهم مع جماعات تنشط بقوة في عدد من احياء المدينة مما يوفر لهم الحماية الامنية ومصدراً للدخل.

ـ طلبت السفارة الالمانية توضيحات حول أسباب عدم بث أحد المواقع مقابلة شقيقة الكاتب لقمان سليم بناء لطلبها وبعد إصرارها.

المصدر: صحف