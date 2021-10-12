“المدافعون عن سماء الولاية 1400”: تدمير أهداف معادية بصواريخ منظومتي “3 خرداد” و”15 خرداد”.. والتصدي لهجوم الكتروني معادي

تم خلال المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني التي انطلقت صباح الثلاثاء بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400” تدمير أهداف معادية مفترضة متوسطة الارتفاع بواسطة صواريخ اطلقت من منظومة “3 خرداد” للقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظومة “15 خرداد” لقوة الدفاع الجوي للجيش الايراني.

وأفادت العلاقات العامة للجيش الايراني أن منظومة “3 خرداد” للقوة الجوفضائية للحرس الثوري ومنظومة “15 خرداد” لقوة الدفاع التابعة للجيش، اللتين تم تصنيعهما من قبل الخبراء والعلماء الشباب في البلاد نفذت في ظروف المعركة الحقيقية وفي الساعات الأولى من فجر اليوم عمليات تكتيكية ضد الأهداف المعادية المفترضة وتمكنت بنجاح من اسقاط الأهداف المطلوبة الموكلة اليهما من قبل الشبكة الشاملة للدفاع الجوي في البلاد”.

واعلن قائد مقر “خاتم الانبياء (ص)” المشترك للدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد قادر رحيم زادة أن هذه المناورات “تجري بهدف الارتقاء بالجهوزية القتالية للوحدات وتعزيز قدرة الردع، وتقييم المنظومات الوطنية للدفاع الجوي لمواجهة التهديدات المختلفة والمكثفة والدفاع الشامل ومواجهة الحرب الالكترونية والسيبرانية ورفع مستوى المعرفة والمهارة لدى الكوادر العملانية والفنية والاحاطة الاستخبارية والتمرين على التعاضد والتنسيق بين مراكز القيادة والسيطرة للجيش والحرس الثوري في اطار شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد”.

كما رأى العميد رحيم زادة أن “جميع الفنون والتكتيكات المستخدمة في هذه المناورات تركيبية ومحلية وابداعية ويتم تخطيطها وتنفيذها بما يتناسب مع هيكليات وتهديدات اليوم في العالم”، مضيفاً أن “استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد من الخصائص البارزة لهذه المناورات”.

وصرح أن “اختبار وتقييم الجيل الجديد من المعدات المصنعة محليا من قبل الجيش والحرس الثوري بيد خبراء وعلماء البلاد من البرامج الاخرى المتوخاة من هذه المناورات”، لافتاً إلى أنه “نقوم باستمرار بتحديث وتطوير معداتنا وقدراتنا، لذا فإن إقامة هذه المناورات تعد افضل فرصة للتقييم الدقيق لهذه المعدات كي نتمكن في المعارك المحتملة من ابرز قدراتنا المباغتة للأعداء”.

هذا وفي اليوم الأول من المناورات تم بنجاح اجراء العمليات التصدي للهجوم الإلكتروني المعادي المفترض على منظومات الدفاع الجوي.

وفي السياق، قال قائد المقر المشترك للدفاع الجوي “خاتم الانبياء” (ص) العميد قادر رحيم زادة “قامت الوحدات المشاركة من قوات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية للجيش باجراء تقنيات وتكتيكات مختلفة للحرب الإلكترونية والحرب السيبرانية لمواجهة الهجوم الإلكتروني المفترض”.

وفي إشارة إلى الاستخدام المنسق والقوي لمنظومات الحرب الإلكترونية المحلية الصنع في هذه المناورات، قال العميد زادة “في هذه المرحلة من المناورات، ومن خلال التشويش الإلكتروني في الرادارات ومنظومات الكشف والاستطلاع للدفاع الجوي عن طريق الطائرات المسيرة المعطلة، تم تقييم استقرار واستمرار عمليات الرادار كأحد المكونات الرئيسية للدفاع الجوي في بيئة ملوثة بالحرب الإلكترونية”.

واوضح قائد المقر المشترك للدفاع الجوي أن “الكشف عن الأهداف وتحديدها ورصد منطقة المناورات بواسطة منظومات الدفاع الجوي والرادار في بيئة الحرب الإلكترونية تم بنجاح في هذه المرحلة من المناورات”، مضيفاً “كما أن عملية التدخل الإلكتروني على الطائرات المسيرة الهجومية للقوة المهاجمة والسيطرة على هذه الطائرات من أجل منع التسلل إلى منطقة المناورات، كانت تمرينًا آخر تم إجراؤه بنجاح”.

يذكر أن المناورات التخصصية المشتركة للدفاع الجوي الايراني بعنوان “المدافعون عن سماء الولاية 1400″، انطلقت صباح الثلاثاء في منطقة الصحراء الوسطى في البلاد بمشاركة وحدات النخبة لقوة الدفاع الجوي والقوة الجوية في الجيش الايراني والقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

المصدر: فارس