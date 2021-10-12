عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء 12-10-2021

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الأخبار

ـ العراق: زمن التذبذب

ـ طارق البيطار… اتّقِ الله وارحل

ـ أفغانستان| ‫التحدّيات تتكاثر «عنقودياً»: سلطة «طالبان» في خطر

البناء

ـ القضاء يغلق أبواب المراجعة… وبيطار يستعدّ لمذكرات الإحضار والتوقيف

ـ السيد نصرالله: لا يمكن القبول بأن يكمل التحقيق في المرفأ بالطريقة التي يعتمدها هذا القاضي

ـ الحكومة لا تملك بعد جواباً على كيفية إدارة الكهرباء والمحروقات وسعر الصرف

الديار

ـ السيد نصرالله «يعرّي» تحقيقات البيطار «المسيّسة»

ـ البيطار يكسب الجولة الثانية ويكمل المهمة والباقي ع «الله»!

الجمهورية

ـ الأزمات تطوِّق المواطن.. ولا علاجات!

ـ النار تلتهم بنزين الزهراني

ـ بايدن يمدّد قرار الطوارئ الأميركي بحق سوريا

اللواء

ـ خطاب تصعيدي للسيد نصر الله ودعوة مجلس الوزراء لإقالة المحقق العدلي!

ـ مصفاة الزهراني تنجو من كارثة.. واتجاه لتأجيل الانتخابات البلدية لعام واحد

ـ التيّار الصدري يتصدر الانتخابات البرلمانية المبكرة

النهار

ـ السيد نصرالله يهدّد… ويطلب إقصاء البيطار

ـ مجلس الوزراء يبحث اليوم ملف الكهرباء بعد الانهيار في الشبكة والحريق كبير في خزانات الزهراني

ـ بينيت يتحدث عن خطة لحكومته “ستغير وجه هضبة الجولان”

الاسرار

البناء

– قالت مصادر مالية إنّ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لن تستطيع الاعتماد على مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي ودعوة الناس لانتظار نتائجها، لأنّ ثنائية سعر المحروقات وسعر صرف الدولار ستتكفل بتفجير الأوضاع قبل أن يكون هناك أيّ نتيجة للتفاوض مع صندوق النقد…

– توقعت مصادر عراقية تجديد التسوية التي جاءت بالرئيس مصطفى الكاظمي كرئيس للحكومة في ضوء نتائج الانتخابات، خصوصاً أنه يلعب دوراً في الوساطة بين إيران وأميركا كطرفين رئيسيّين معنيّين بموقع العراق في الإقليم…

الجمهورية

ـ نصحت جهات روحية رفيعة بالتدخل لعدم تسييس استحقاق يتعلق برابطة علمانية عائدة لطائفة مسيحية وإبعاد انتخاباتها عن تجاذبات مؤذية لها وللطائفة.

ـ إعتبر مرجع رسمي أنّ طريقة تعاطي مرجع آخر معه اختلفت عن تعاطي من سبقه.

ـ يشكو موظفو لجنة رقابية من تدخّل شقيق أحد الوزراء بأعمالها اليومية ويقولون انّ علاقتهم يجب أن تنحصر بالوزير المختص لا بأقربائه.

اللواء

– خضعت أسماء المدعوين للقاء الدبلوماسية الأميركية، ضمن برنامج الزيارة إلى تدقيق، لا سيما لجهة العدد والفعالية والانتماء الطائفي.

– بدأ حزب مسيحي إصلاحي تكتيكاً انتخابياً مغايراً للانتخابات الماضية، لجهة نطاق الترشيحات والشخصيات المرشحة.

– يتجه «الثنائي» إلى «ربط نزاع» وزاري، وعدم التوقيع على بياض في أي موضوع يُطرح على بساط البحث.

النهار

– عُلم أن بعض القياديين في المجتمع المدني والداعمين له، قاموا بجولات في دول أوروبية لمؤازرتهم في مراقبة نزاهة الإنتخابات وعدم تطييرها.

– بدأ مرجع سياسي التصعيد تجاه فريق الممانعة ونظام مجاور، ويعزو البعض ذلك إلى دعم هذين الفريقين خصماً سياسياً من طائفته.

– ينقل بأن جولة مسؤولة بارزة في تيار سياسي على منطقة جبلية، يؤكد بقاء الوضعية الإنتخابية كما هي دون أي تغيير في نواب المنطقة.

– علم أن حزباً قديماً ما زال مُربَكاً بتسمية بعض المرشحين لاعتبارات مناطقية وعائلية وحزبية.

نداء الوطن

ـ تبين ان وزير المالية قد ابقى على كافة مستشاري سلفه في الوزارة بالاضافة الى تثبيت توزيع الاعمال والملفات على نفس الاشخاص.

ـ حذرت جمعيات بيئية من خطوة سماح وزير الزراعة باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) كونها من العوادم غير القابلة للمعالجة وتزيد من كميات النفايات الصلبة في لبنان.

ـ اعترض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على تولي النيابة العامة الاستئنافية التحقيق في حادث الحريق في منشآت الزهراني باعتبار ان الصلاحية تعود له كون المحروقات عائدة للجيش اللبناني.

المصدر: صحف