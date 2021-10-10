العدو الاسرائيلي يقرر إبعاد خطيب المسجد الاقصى عنه

قرر العدو الاسرائيلي الأحد إبعاد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أسبوع، عقب استدعائه للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية في مدينة القدس المحتلة.

وداهمت قوات العدو فجر الاحد منزل الشيخ صبري وسلّمته طلب استدعاء للتحقيق.

ويأتي استدعاء الشيخ صبري للتحقيق، بعد تصريحات سابقاً أدلى بها حيث حذر من خلالها من خطورة السماح للصهاينة بـ”الصلاة الصامتة” في ساحات الأقصى، قائلا إن “هذه الخطوة تكمن في شرعنة صلاة اليهود بقرار محمي قانونيا يمنحهم الحق في اقتحام المسجد وقتما يريدون”.

المصدر: فلسطين اليوم