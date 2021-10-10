قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي إن الشعب العراقي شجاع واستطاع أن يدافع عن نفسه دون الحاجة إلى قوات أجنبية.

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، عقب الإدلاء بصوته صباح اليوم الأحد، أضاف الشيخ الخزعلي، “مشاركة العراقيين اليوم هي انعكاس لشجاعتهم ووعيهم والنتجية ستكون بمستوى هذه الشجاعة”.

هذا وأدلى الشيخ الخزعلي صباح اليوم الاحد بصوته في الانتخابات النيابية، في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد.

وانطلقت عملية التصويت العام في تمام الساعة السابعة صباحاً في جميع المحافظات العراقية، وسط اجراءات امنية مشددة حول مراكز الاقتراع، على أن تنتهي في تمام الساعة السادسة مساءً، بحسب ما أعلنت المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات.

المصدر: وكالة يونيوز