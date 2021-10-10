فالح الفياض يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية: يوم عراقي جديد نحو بناء المستقبل

أدلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الاحد، بصوته في الانتخابات التشريعية في العاصمة بغداد.

وفي تصريح له عقب الإدلاء بصوته اليوم الحد، قال الفياض، “هذا الاستحقاق هو عرس وطني ويوم عراقي جديد نحو بناء المستقبل، على أمل أن تكون هذه الممارسة الديمقراطية مقدمة دخول إلى مرحلة جديدة تنقل العراقيين نقلة نوعية إلى عالم الامن والاستقرار.

وتوجه الفياض بالشكر لكل القائمين على الانتخابات، كذلك الوقت الامنية التي تعمل جاهدة على تأمين الظروف المناسبة لإقامة هذا العرس الوطني”.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

المصدر: وكالة يونيوز