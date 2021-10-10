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October 10 2021 - 10:54

الرئيس صالح بعد الادلاء بصوته: انتخابات تشرين استحقاق وطني والعراق يستحق الافضل

منذ 2 ساعة 10 October، 2021
العراق _ الرئيس برهم صالح يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة - snapshot 29.79
العراق - عربي وإقليمي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن “انتخابات تشرين المبكرة، يوم تاريخي ومطلب شعبي للانطلاق نحو حياة كريمة”.

وأمل صالح، بعد الادلاء بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة، اليوم الاحد، أن يسهم كل مواطن في الانتخابات من أجل مستقبل بلده”، لافتاً الى أن “اليوم هو يوم المواطن وللعراق من نجاح الى اخر”.

أضاف: “وعدنا بالانتخابات المبكرة ووفينا بذلك”، مشيراً الى أن “العراق يستحق الأفضل”.

وكانت قد مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، في تمام الساعة السابعة صباحا اليوم الأحد، امام نحو 25 مليون ناخب للإدلاء بصوتهم في التصويت العام للإنتخابات التشريعية المبكرة على أن تغلق في السادسة من مساء اليوم، بحسب ما أعلنت المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

المصدر: وكالة يونيوز

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