السيد الحكيم بعد الادلاء بصوته: الانتخابات المبكّرة يوم مفصلي في تاريخ العراق الحديث

أدلى رئيس تحالف قوى الدولة في العراق ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، صباح اليوم الاحد، بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال السيد الحكيم في كلمة له بعد إدلائه بصوته أن “المشاركة الواسعة في الانتخابات تمثل انتصاراً لحقوق الشعب”.

وخاطب العراقيين قائلا: “الانتخاب حق لكم وهذه فرصتكم لاجراء التغيير والاستجابة لنداء المرجعية العليا التي تهدف الى تحقيق صالح الشعب”.

ودعا المواطنين الى عدم التصويت لأي شخصية يتعرضون للضغط من اجل انتخابها، والمشاركة الواعية تعني التصويت لمن يستحق ولمن تتوفر به المواصفات المطلوبة”.

وأعرب عن “شكره للحكومة العراقية والإجراءات المتخذة في إجراء الانتخابات”.

وأضاف أن “حضور المجتمع الدولي رسالة تضامن ودعم للعملية الديمقراطية في العراق”.

وكانت قد مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، في تمام الساعة السابعة صباحا اليوم الأحد، اما نحو 25 مليون ناخب للإدلاء بصوتهم في التصويت العام للإنتخابات التشريعية المبكرة على أن تغلق في السادسة من مساء اليوم، بحسب ما أعلنت المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.

المصدر: وكالة يونيوز