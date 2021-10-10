الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة “شنتشو- 13”

تستعد مجموعة مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو- 13” والصاروخ الحامل “لونج مارش – 2 إف” ليتم نقلهم إلى منطقة الإطلاق لمركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين.

ووفقا لموقع نيوز سي إن، فقد ذكرت وكالة الفضاء الصينية المأهولة أمس الخميس أنه تم نقل صاروخ حامل من طراز “لونج مارش – 2 إف” إلى منطقة الإطلاق، وسيتم إطلاق سفينة الفضاء قريبا في الوقت المناسب.

وأكدت الوكالة أن المرافق والمعدات في موقع الإطلاق في حالة جيدة، وسيتم إجراء العديد من الفحوصات الوظيفية لمرحلة ما قبل الإطلاق والاختبارات المشتركة كما هو مخطط.

وفيما لا يحظى رواد الفضاء الصينيون نسبيا بمكانة دولية بارزة، فإن بكين تستهدف أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030، وقد أصبحت في مايو/أيار ثاني دولة تضع مركبة فضائية على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

المصدر: مواقع اخبارية