وفد من حزب الله زار الجهاد الإسلامي مهنئا بذكرى إنطلاقتها

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو، مسؤول العلاقات الخارحية لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكيب العينا، في حضور جهاد محمد بمكتب الحركة في صيدا لتقديم التهنئة بذكرى إنطلاقة الحركة الرابعة والثلاثين.

وافاد بيان لحزب الله أن “الشيخ ضاهر قدم التهنئة والتبريكات بإسم قيادة حزب الله للشعب الفلسطيني وحركة الجهاد الإسلامي بهذه المناسبة مثنيا على دور الحركة خلال كل هذه السنوات في مقاومة العدو الصهيوني وثباتها على مواقفها في إدارة الصراع حول قضية فلسطين”.

بدوره شكر العينا الوفد زيارته مؤكدا أن “حركة الجهاد الإسلامي منذ إنطلاقتها وهي ثابتة على نهجها، متخذة من فلسطين والجهاد والمقاومة ركيزة أساسية في إدارة صراعها مع العدو الصهيوني على قاعدة الوحدة والعمل المقاوم لإسترداد كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من البحر إلى النهر”.

كما تقدم بالشكر “لقيادة حزب الله على مساهمتها في رفع معاناة شعبنا في المخيمات الفلسطينية من خلال شملها بمادة المازوت الإيراني، متحدين بذلك الحصار الأميركي والصهيوني على لبنان ومقاومته”، آملين أن “تثمر هذه السياسات والإجراءات في وجه المشروع الأميركي إنتصارات جديدة تسجل في سجل المقاومة.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام