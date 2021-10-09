الشيخ الخطيب استنكر استهداف مسجد في أفغانستان: لاجتثاث الإرهاب التكفيري من جذوره

استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الهجوم الانتحاري على مسجد في محافظة قندوز في أفغانستان، واعتبر في بيان أن “هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكا لحرمة الانسان وقداسة المكان، ارتكبته عصابات تكفيرية خرجت عن تعاليم الدين والقيم الإنسانية والقانونية”.

وطالب الدول العربية والاسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ب”التعاون لاجتثاث الإرهاب التكفيري من جذوره وعدم السماح بنشوء بيئة حاضنة لهذه البؤر التكفيرية”.

وقدم تعازيه لذوي الشهداء سائلا “المولى أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام