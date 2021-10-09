إندونيسيا تختبر استخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل

قال وزير إندونيسي إن بلاده أجرت أول تجربة طيران باستخدام وقود الطائرات المخلوط بزيت النخيل في إطار مساعيها لإيجاد وسائل مبتكرة لاستغلال الوقود المستخرج من زيت النخيل الصالح للاستهلاك الآدمي.

وقطعت الطائرة مسافة تتجاوز 100 كيلومتر من العاصمة جاكرتا إلى مدينة باندونج.

وقال وزير الاقتصاد ايرلانجا هارتارتو في مؤتمر عبر الإنترنت “إندونيسيا باعتبارها أكبر منتج تحتاج بالطبع لابتكار استخدامات لزيت النخيل ومنها تطوير الوقود الحيوي ووقود الطائرات الحيوي، ومواصلة برنامج دي100” في إشارة إلى وقود ديزل منتج بالكامل من زيت النخيل.

ولدى إندونيسيا حالياً برنامج إلزامي لاستخدام الوقود الحيوي بإضافة 30 في المئة من زيت النخيل. وهي تحرص على التوسع في استخدام ذلك الزيت النباتي في الطاقة لتقليل واردات الوقود.

واحتوى الوقود الحيوي المستخدم في تجربة الطيران 2.4 في المئة فقط من زيت النخيل لكن إندونيسيا تستهدف رفعها إلى خمسة في المئة بحلول 2025.

المصدر: الميادين