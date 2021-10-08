حركة حق: قمع المتظاهرين المناهضين للتطبيع في البحرين يحدث بغطاء أمريكي

نددت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارض في بيان لها “بالقمع العنيف للمتظاهرين السلميين الذين خرجوا الجمعة في العاصمة المنامة وفي منطقة سترة جنوب البحرين للتنديد بالتطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي”.

وقالت الحركة إن “ما قامت به الأجهزة الأمنية في البحرين من حصار لمنطقة رأس رمان القريبة من موقع سفارة كيان العدو الإسرائيلي وقمع المتظاهرين السلميين يأتي بغطاء أمريكي وذلك لحجب صوت الشعب البحريني الرافض للتطبيع والمستنكر لفتح سفارة للعدو الإسرائيلي”.

وأضافت الحركة ان “السلطات في البحرين مستعدة لقتل أبناء الشعب وذلك كعربون وفاء للصهاينة والأمريكان وخصوصا بعد هبة شعب البحرين لقول كلمته الرافضة للتطبيع عبر التظاهرات السلمية المشروعة”، وحيّت “الجماهير التي خرجت في منطقة المنامة وكذلك في منطقة سترة جنوب العاصمة مطالبة بإطلاق سراح الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات”.

واكدت الحركة أن “شعب البحرين لن يقبل بالتواجد الصهيوني في البحرين وسيبقى وفيا لفلسطين وشعبها المظلوم كما حذرت من عنف قوات النظام وانه ستكون له عواقب وخيمة”.

المصدر: بريد الموقع