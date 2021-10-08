تركيا: توقيف 6 أجانب متهمين بالتجسس

ألقت قوات الأمن التركية الجمعة القبض على 6 أجانب بتهمة التجسس بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، يسعون للقيام بعمل مسلح والوصول إلى معلومات سرية للدولة.

وقالت مصادر أمنية تركية إن “عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول وجهاز الاستخبارات التركي، أطلقت تحريات تجاه مشتبهين يسعون للقيام بعمل مسلح، والوصول إلى معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي والعسكري”، وأضافت أن “التحريات أوصلت قوات الأمن إلى إقامة عدد من المشتبهين في إسطنبول وآخرين في ولاية أنطاليا”.

وتابعت المصادر “بناء على تلك التحريات، نفذت قوى الأمن مداهمات على 3 منازل في أحياء بشاك شهير، وصاري ير، وكوتشوك تشكمجه بإسطنبول، إضافة إلى منزلين بولاية أنطاليا”، واضافت “نتيجة هذه المداهمات تم إلقاء القبض على 6 مشتبهين أجانب لم تذكر جنسياتهم وضبط 3 مسدسات واحد مزود بكاتم للصوت وعدد كبير من الذخائر ومخازن ذخائر في أماكن إقاماتهم”.

المصدر: روسيا اليوم