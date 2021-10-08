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October 8 2021 - 01:52

واشنطن: وجهنا مقترحات محددة إلى بيونغ يانغ بشأن إجراء مفاوضات

منذ 29 mins 8 October، 2021
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وجهت “مقترحات محددة” إلى كوريا الشمالية بشأن إجراء مفاوضات حول برامجها النووية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الخميس: “لا نزال على استعداد للقاء مع الكوريين الشماليين بدون شروط مسبقة في أي وقت وفي أي مكان”.

وأضاف: “قدمنا مقترحات محددة بشأن المناقشات مع كوريا الشمالية في الرسائل التي وجهناها، ونأمل بأنهم سيردون بشكل إيجابي”.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت في وقت سابق أنها تسعى لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

ورحبت واشنطن كذلك بعودة قنوات الاتصال بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

المصدر: وكالات

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