مقتل عدد من مقاتلي طالبان وإصابة آخرين في هجمات استهدفت مواقع تابعة للحركة شرقي أفغانستان (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2021 - 12:00

مقتل عدد من مقاتلي طالبان وإصابة آخرين في هجمات استهدفت مواقع تابعة للحركة شرقي أفغانستان (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 6 October، 2021
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